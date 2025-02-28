شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري اليوم وعينه على استرداد قمة الدوري من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحل بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل ، في مواجهة صعبة للفريق السماوى الذى يحاول مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة بعيدا عن الفريق الأحمر .

الإتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة ، ورغم تغيير الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو والتعاقد مع طلعت يوسف ابن النادى إلا أن النتائج لم تتحسن بالشكل المناسب بعدما خسر الفريق أخر مبارياته أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحاول الفريق اللحاق بنفسه وتحقيق الفوز من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار والإبتعاد عن الهبوط .

في الوقت نفسه يدرك تماما لاعبو بيراميدز أهمية اللقاء خاصة وأن الفوز يقربهم من احتلال صدارة الترتيب مع انتهاء فاعليات الدور الأول بعيدا عن أي أمور أخرى ، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص .

