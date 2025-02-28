شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يخوض مرانه الأول في جنوب أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب المصري للمحليين تدريبه الأول في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخبها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للمحليين.

ووصلت بعثة المنتخب تحت قيادة المدير الفني وائل رياض، بعد معسكر في القاهرة دام بضعة أيام، ركز خلاله الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية على الجوانب التكتيكية، إضافة إلى تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الودية الأخيرة.

وتقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين 2 مارس، أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمحليين كل من: «حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، حسين زكريا، محمد أبوالنجا، أحمد طارق، والدفاع: أيمن أشرف، عبدالرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد، وفي الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياستي، محمد مجدى، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء، والهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، علي حسين».

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

مباراة الذهاب ، ستقام في تمام الرابعة عصرًا يوم 2 مارس على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين يديرها، طاقم سنغالي مكوّن من عيسى سي حكماً للساحة، ومعه الثنائي جبريل كمارا ونوحا بانجورا مساعدين والحاجي أمادو سي حكماً رابعاً.

أما لقاء الإياب الذي يستضيفه استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء 9 مارس المقبل فيُديره طاقم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعاً.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009