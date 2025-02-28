شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض تحديا صعبا أمام بتروجت بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف سيراميكا نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الجمعة على إستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في المباراة الأولى لعلى ماهر كمديرا فنيا للفريق خلفا لأيمن الرمادى بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين.

يخوض سيراميكا المباراة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة ، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4 ، احرز لاعبوه 18 هدفا ومنى مرماه 18 هدفا.

في الوقت نفسه، يسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت للخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنه يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويأمل المدير الفني في الدخول ضمن التسعة الكبار في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها فريقه منذ بداية الموسم .