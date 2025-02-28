شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يستفسر عن موعد عودة محمود جهاد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن موعد عودة محمود جهاد لاعب وسط الفريق خاصة بعد غيابه عن مباراتي الأهلي وزد فى الدوري بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية.

ويرغب بيسيرو فى الإطمئنان على حالة محمود جهاد وبرنامجه التأهيلي خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التى ينوى الاعتماد عليها فى صفوف القلعة البيضاء ومن أبرز الصفقات الشتوية التى نالت إعجابه فى الفريق.

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق فى مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد إيقافه فى اللقاء الماضي أمام زد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.