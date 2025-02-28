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المحلة يستضيف إنبى في مواجهة قوية بالدوري اليوم

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المحلة يستضيف إنبى في مواجهة قوية بالدوري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويس

الجمعة، 28 فبراير 2025 06:30 ص

يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في لقاء صعب للفريقين نظرا لصعوبة موقفهما في جدول الترتيب ، حيث يحاول كلاهما الفوز من أجل التقدم خطوة للهروب من شبح الهبوط .

أبناء المحلة يدخلون اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من فوز في 4 مباريات والتعادل في لقاءين والخسارة في 9 ، ويسعى القبرصى بابا فاسيليو للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الخسارة الجولة الماضية أمام زد أف سى بهدفين نظيفين .

في المقابل حقق إنبى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ أدت لوصوله للنقطة 12 في المركز قبل الأخير بالدورى ، ويحاول محمد إسماعيل خطف نقاط اللقاء من أجل التقدم والإبتعاد عن الهبوط .
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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