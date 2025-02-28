شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يستضيف إنبى في مواجهة قوية بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في لقاء صعب للفريقين نظرا لصعوبة موقفهما في جدول الترتيب ، حيث يحاول كلاهما الفوز من أجل التقدم خطوة للهروب من شبح الهبوط .

أبناء المحلة يدخلون اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من فوز في 4 مباريات والتعادل في لقاءين والخسارة في 9 ، ويسعى القبرصى بابا فاسيليو للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الخسارة الجولة الماضية أمام زد أف سى بهدفين نظيفين .

في المقابل حقق إنبى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ أدت لوصوله للنقطة 12 في المركز قبل الأخير بالدورى ، ويحاول محمد إسماعيل خطف نقاط اللقاء من أجل التقدم والإبتعاد عن الهبوط .

