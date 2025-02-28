شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات اليوم في المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية لتحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية لتحديد بطل الدوري، هي الأهلي وزد ، بيراميدز ودجلة، البنك الأهلي والزمالك، مسار والمقاولون العرب وتقام هذه المباريات في تمام الثانية والنصف ظهرا.

كانت مباراة الجولة انطلقت أمس بمباراة واحدة بين مودرن سبورت ضد المعادي واليخت.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.