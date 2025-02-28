شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن حلول للفرص الضائعة بالأهلي قبل موقعة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه إيجاد حلول للأزمات الفنية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة وأهمها إهدار الفرص والتي ظهرت في مباراة حرس الحدود الأخيرة التي فاز فيها الأهلي بهدف قاتل عن طريق أشرف بن شرقي ، ويرغب المدير الفني في إنهاء كل الأزمات الفنية التى يعانيها الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري الممتاز.

وتحدث كولر، عن مباراة حرس الحدود ، قائلاً: واجهنا منافسًا قويًّا استطاع أن يقدم نتائج مميزة في المباريات التي خاضها في المسابقة ، وواصل : استحوذنا على الكرة وخلقنا أكثر من فرصة خاصة في الشوط الأول، ويعتبر الهدف الذي سجله الأهلي مكافأة لنا وحققنا به هدفنا.

على جانب آخر، قرر مسئولو النادي الأهلي، تأجيل ملف تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق رغم اتفاق الجميع في النادي على أن إمام أصبح من أهم لاعبي الفريق على خلفية الأداء القوي الذي يُقدمه خلال الفترة الماضية ومساهمته الواضحة في الإنتصارات الأخيرة للمارد الأحمر .

وينوي مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تجديد إمام عاشور بعد الإنتهاء من تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي حيث مازالت الإدارة الحمراء تتفاوض وتسعى لحسم تجديد عقود ، كلاً من ، محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.