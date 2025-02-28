شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراته أمام زد بالجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والتى جمعت الفريقين أمس الخميس،، وبدأ الاستعداد لمباراته القادمة أمام إنبى بالأسبوع السابع عشر من دورى نايل.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع إنبى يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس بالجولة السابعة عشر من البطولة المحلية، علىأن تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الايام المقبلة بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات إنبى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتقعد مباراة إنبى هى المواجهة الرابعة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، الأهلى، وزد .