شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الطلائع في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل لنصف نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، نظيره طلائع الجيش السادسة مساء اليوم الجمعة ، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، ويتبقى أحد فريقى الزمالك وطلائع الجيش.

أما على صعيد مسابقات السيدات، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بهذه النتيجة تأهل الأهلى لمواجهة الزمالك فى بلاى أوف النهائى.