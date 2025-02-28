شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات أحمد عادل عبد المنعم أمام زد في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى خدمات حارسه أحمد عادل عبد المنعم في مباراته أمام زد الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile والأخيرة من الدور الأول.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن الإسماعيلى أمام الأهلى والمصرى وفاركو للإصابة، قبل أن يشارك الحارس في تدريبات الفريق بشكل كامل ليعلن جاهزيته لمواجهة زد المقبلة.

هذا واشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط، وفى حال فوز إنبى على غزل المحلة فى هذه الجولة سيتخطى الإسماعيلى ويصبح فى مركز الهبوط بجانب مودرن سبورت.

الهزيمة السادسة فى 7 مباريات

وتلقى الإسماعيلى الهزيمة السادسة فى آخر 7 جولات، حيث يعود آخر فوز للإسماعيلى إلى 21 يناير الماضى عندما فاز على سموحة بهدف نظيف، ليتراجع الفريق إلى مناطق الخطر فى الجدول.