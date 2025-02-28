شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي يُطمئن عمر الساعي بعد ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

طالب محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، من عمر الساعي لاعب الفريق عدم الإستسلام بسبب الغياب عن مباريات الفريق الأخيرة ، وشدد له على ضرورة الإبتعاد عن ضغوط الجماهير والسويشيال ميديا والتركيز في التدريبات فقط من أجل الحصول على فرصة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وأوضح محمد شوقي للاعب الفريق القادم الصيف الماضي من الإسماعيلي أن الفرصة ستأتي له قريباً وعليه أن يستغلها مؤكداً له قناعة الجميع في النادي بقدراته لذا تم رفض العروض التي وصلته خلال انتقالات يتاير الشتوية الماضية.

بعيداً عما سبق، قرر مسئولو النادي الأهلي، تأجيل ملف تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق رغم اتفاق الجميع في النادي على أن إمام أصبح من أهم لاعبي الفريق على خلفية الأداء القوي الذي يُقدمه خلال الفترة الماضية ومساهمته الواضحة في الإنتصارات الأخيرة للمارد الأحمر .

وينوي مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تجديد إمام عاشور بعد الإنتهاء من تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي حيث مازالت الإدارة الحمراء تتفاوض وتسعى لحسم تجديد عقود ، كلاً من ، محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.