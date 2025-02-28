شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل بثلاث مواجهات متكافئة وغاية في القوة والندية حيث يقام في الرابعة عصرا لقاء غزل المحلة وإنبى ، بينما تقام مباراتين في السابعة حيث يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره بيراميدز على ستاد الإسكندرية ، بينما يلتقى سيراميكا مع بتروجت بإستاد هيئة قناة السويس .

غزل المحلة – إنبى

على ستاد المحلة يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى في لقاء صعب للفريقين نظرا لصعوبة موقفهما في جدول الترتيب ، حيث يحاول كلاهما الفوز من أجل التقدم خطوة للهروب من شبح الهبوط .

أبناء المحلة يدخلون اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من فوز في 4 مباريات والتعادل في لقاءين والخسارة في 9 ، ويسعى القبرصى بابا فاسيليو للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد الخسارة الجولة الماضية أمام زد أف سى بهدفين نظيفين .

في المقابل حقق إنبى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ أدت لوصوله للنقطة 12 في المركز قبل الأخير بالدورى ، ويحاول محمد إسماعيل خطف نقاط اللقاء من أجل التقدم والإبتعاد عن الهبوط .

الإتحاد السكندرى – بيراميدز

يحل بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى ضيفا ثقيلا على الإتحاد السكندرى في مواجهة صعبة للفريق السماوى الذى يحاول مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة بعيدا عن الفريق الأحمر .

الإتحاد السكندرى في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة ، ورغم تغيير الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو والتعاقد مع طلعت يوسف ابن النادى إلا أن النتائج لم تتحسن بالشكل المناسب بعدما خسر الفريق أخر مبارياته أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحاول الفريق اللحاق بنفسه وتحقيق الفوز من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار والإبتعاد عن الهبوط .

في الوقت نفسه يدرك تماما لاعبو بيراميدز أهمية اللقاء خاصة وأن الفوز يقربهم من احتلال صدارة الترتيب مع انتهاء فاعليات الدور الأول بعيدا عن أي أمور أخرى ، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص .

سيراميكا – بتروجت

يستضيف سيراميكا نظيره بتروجت في المباراة الأولى لعلى ماهر كمديرا فنيا للفريق خلفا لأيمن الرمادى بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين .

يخوض سيراميكا المباراة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة ، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4 ، احرز لاعبوه 18 هدفا ومنى مرماه 18 هدفا

في الوقت نفسه يسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت للخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأنه يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، ويأمل المدير الفني في الدخول ضمن التسعة الكبار في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها فريقه منذ بداية الموسم .