الامارات | شاب بريطاني يسبح حول جزر العالم في دبي لمسافة 27 كلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت شواطئ دبي، الأسبوع الماضي، مبادرة رياضية فريدة كان بطلها السباح البريطاني الشاب، بارنابي رايدر (17 سنة)، الذي خاض تحدياً خاصاً بالسباحة حول جزر العالم لمسافة وصلت إلى 27 كلم قطعها في مدة زمنية وصلت إلى (7 ساعات و32 دقيقة و12 ثانية). ونظم الفعالية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي قدّم الدعم اللوجستي الكامل للمبادرة مع توفير جميع معايير السلامة، والفريق الطبي المرافق للسباح قبل وبعد وأثناء محاولته السباحة، التي جرت بإشراف فريق متخصص ضم والده مارك رايدر، إلى جانب جاك براون من شركة (سوبر سبورتس).

وتابع الفعالية منذ البداية وحتى النهاية كل من مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري، وأحمد حسن السويدي مشرفاً، حيث قاما بعد وصول المتسابق إلى خط النهاية بتسليمه درع النادي وتقليده مع فريق العمل ميدالية الإنجاز.

وأصبح رايدر أصغر سباح يخوض هذه التجربة الفريدة ويكمل المسافة البالغة 27 كلم في هذا التوقيت المذهل، مقارنة بعمره الصغير وتجاربه المحدودة التي خاضها في شواطئ دبي من قبل، حيث عاش 10 سنوات من عمره وتعلم مهارات السباحة مع والده مارك في دبي، بل وشارك في عدد من التحديات من بينها سباق أوشن للمياه المفتوحة الذي يُقام دورياً في شواطئ جميرا.

وقال السباح رايدر بعد نجاحه في إكمال مهمته بالسباحة حول جزر دبي العالمية، إنه سعيد للغاية بهذا الإنجاز الفريد الذي ظل حلماً يطارده طويلاً، مؤكّداً أنه يمثل الحافز لتحقيق مشروعه الكبير القادم، وهو عبور القناة الإنجليزية في يونيو المقبل.