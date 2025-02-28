الامارات | خورفكان يحقق رقماً قياسياً بالفوز في 3 مباريات متتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الفوز على الوصل 2-1، أول من أمس، ضمن الجولة الـ18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، نجح فريق خورفكان في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري، بعد أن فاز على كل من العروبة وكلباء بنتيجة (3-صفر) و(1-صفر) على التوالي في الجولتين الـ16 والـ17، ليحقق رقماً جديداً، كونها المرة الأولى التي يتذوق فيها خورفكان ثلاثة انتصارات متتالية في دوري المحترفين، فيما رفع رصيده إلى النقطة 24، ويصبح على مقربة من تحطيم الرقم القياسي لأعلى نقاط حققها في موسم واحد، والتي تبلغ 28 نقطة، حصل عليها في موسم 2021-2022.

واستفاد خورفكان في مباراته مع الوصل من القراءة الناجحة لمدربه، عبدالمجيد النمر، ودقة تنفيذ اللاعبين لخططه الفنية، ودعم الجمهور الكبير، وتماسك خط الدفاع. وظهرت أربعة مشاهد فنية ساعدت خورفكان في الفوز على الوصل.

هجمات مرتدة

تمكن فريق خورفكان من أن يكون الأفضل في استثمار الهجمات المرتدة، ونجح في إحراز الهدف الأول عن طريق الأرجنتيني راميريز، قبل أن يسجل الهدف الثاني، مستفيداً من ضربة ركنية سبقتها هجمة مرتدة.

اللعب بشراسة

خاض لاعبو خورفكان المباراة بقوة وشراسة، لإدراكهم أهمية أي نقطة إيجابية يحصدها الفريق، وهو الأسلوب الذي ساد معظم دقائق المباراة، ومهّد لعدم فسح المجال أمام لاعبي الوصل لتنظيم هجمات مؤثرة من خلال الرقابة الفردية والضغط على المنافس.

براعة الحارس

يعد حارس مرمى خورفكان، أحمد حمدان، رجل المباراة، بعد نجاحه من التصدي لتسع محاولات هجومية، إضافة إلى الكرات العالية، ولعب دوراً كبيراً في فوز فريقه.

التركيز الآسيوي

تأثر لاعبو الوصل بالتركيز على الاستحقاق الآسيوي، إذ سيخوض الفريق مباراة مهمة أمام السد القطري في دوري النخبة الآسيوي، وهو الأمر الذي استفاد منه خورفكان.