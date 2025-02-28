الامارات | الفارس المرزوقي يتأهل إلى كأس العالم لقفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فارس إسطبلات الشراع وأحد أعضاء فريق الإمارات لقفز الحواجز، عمر المرزوقي، ببطاقة التأهل للمشاركة في نهائي كأس العالم في مدينة بازل السويسرية مطلع أبريل المقبل.

ويشدّ المرزوقي (22 عاماً) الرحال للمشاركة الأولى في نهائي كأس العالم، مستنداً إلى كمّ من المشاركات والإنجازات، آخرها تحقيق النقاط المؤهلة بعد مشاركته في خمس جولات تأهيلية لكأس العالم، منها أربع جولات في الإمارات ضمن أربع بطولات دولية في الموسم الحالي، في بطولة العين الدولية، والشراع الدولية، وأبوظبي الدولية، وجولة الختام في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، وسبقتها مشاركته في الجولة التأهيلية ضمن بطولة الكويت الدولية الشاطئية.

وقال الفارس المرزوقي في تصريحات صحافية عن تأهله لكأس العالم: «بدعم قيادتنا، تمكنّا من الوصول والمشاركة الفاعلة باسم الإمارات في أرقى المحافل الرياضية وأعلاها شأناً، بما فيها أولمبياد باريس 2024 بفريق للمرة الأولى، والآن يتحقق هدف التأهل للمشاركة في نهائي كأس العالم لقفز الحواجز».