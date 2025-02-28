الامارات | فوز الإمارات والفجيرة وحتا في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الفجيرة فوزاً صعباً على مضيفه الجزيرة الحمراء (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى، ليصعد إلى المركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 36 نقطة، بينما تجمّد رصيد الجزيرة الحمراء عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وسجّل هدفَي الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقتين (14) و(90+4)، فيما سجل للجزيرة الحمراء الإيراني سجاد كمال (70).

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الإمارات على «مجد» (2-1) ليصبح رصيده 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد «مجد» عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير، وسجل هدفي فريق الإمارات، البرازيلي جاردل أوليفيرا (6)، ومواطنه ميكايل سيفيرو (87)، وسجل لفريق «مجد» الإسباني مامور نيانج (23). وفاز حتا على «يونايتد» (2-1) ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وتراجع يونايتد إلى المركز السادس بـ27 نقطة، وسجل هدفَي الفائز سيف سالم (3) والبرازيلي مارسيلو دي فريتاس (62)، وسجل لفريق «يونايتد» الأرجنتيني لويس توريس (36).