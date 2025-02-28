الامارات | يوسف أميري يحرز ذهبية المطاردة الفردية في «مضمار ماليزيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية للشباب، يوسف أميري، ميداليتين ذهبية وبرونزية، في ختام مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للمضمار المقامة حالياً في ماليزيا.

ونال أميري الميدالية الذهبية، أمس، في سباق المطاردة الفردية، فيما نال البرونزية أول من أمس، في سباق الإقصاء، وكان اللاعب نفسه قد شارك في منافسات سباق السكراتش، ونال المركز الخامس في أول مشاركة له في البطولة الآسيوية.

وكان لاعب المنتخب الوطني، محمد المطيوعي، قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات المطاردة الفردية في البطولة ذاتها، بعدما حل ثانياً خلف بطل العالم وآسيا الياباني كوباكي.

وأعربت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية رئيس البعثة في ماليزيا، المهندسة خلود الظاهري، عن سعادتها بما تحقق من إنجاز قاري، مؤكدة أن المنتخب الوطني أصبح يضم نخبة من اللاعبين المحترفين، وعلى الرغم من انخفاض معدل أعمارهم، فإن تألقهم المستمر وتميزهم في مختلف المشاركات يضعهم في أفضل مكانة بين نخبة الدراجين في القارة الآسيوية، وأكدت أن هذا الإنجاز سيكون له دور كبير في دعم المنتخب الوطني خلال مشاركاته المقبلة، مدعماً أيضاً بما تحقق في البطولة الآسيوية للطريق والتي أقيمت أخيراً في تايلاند.