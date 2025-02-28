الامارات | الإمارات تشارك بـ 11 لاعباً في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، عن تشكيل بعثته التي ستشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، التي ستنطلق الشهر المقبل، حيث تتألف من 30 عضواً، برئاسة المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي،

طلال الهاشمي، و11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.

وسيتنافس اللاعبون في ست رياضات، هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي، ويُعد وفد الإمارات هو الأكبر من حيث كثافة المشاركة في عدد الرياضات بين وفود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال طلال الهاشمي: «نأمل أن نواصل إرث النجاح الذي تحقق في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وأن يتمكّن لاعبونا من تحقيق إنجازات جديدة، ورفع علم الدولة على منصات التتويج في إيطاليا».وقال بيان رسمي صادر عن الأولمبياد الخاص، إنه تم اختيار اللاعبين المشاركين في ألعاب تورين 2025 من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، وخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة في كل من «سنو أبوظبي» و«سكي دبي»، إضافة إلى معسكر تدريبي دولي في أوزبكستان، لضمان أن يكونوا في أفضل حالات الجهوزية للمشاركة في أولى الألعاب الشتوية بعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019. وسيتم تنظيم معسكر تدريبي أخير في «سكي دبي» و«سبورت سوسايتي»، خلال شهر مارس قبيل سفر البعثة إلى تورين.

أسماء اللاعبين الـ 11 المشاركين في «تورين 2025»

- يوسف الملا، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

- موزة آل حامد، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- عبدالله النعيمي، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم.

- مينا المزروعي، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- خليفة الأميري، نادي دبي لأصحاب الهمم.

- زليخة المنصوري، نادي عجمان لذوي الإعاقة.

- خلود الخوري، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- سلمى السلامي، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- أحمد الجيلاني، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- حمدة الحوسني، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

- هزاع المحيربي، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.