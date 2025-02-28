الامارات | «الخاسر المحظوظ» يودّع «تنس دبي» من الدور ربع النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع الإيطالي، لوكا ناردي، المصنف 79 عالمياً، منافسات «تنس دبي» للرجال، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام المصنف 77 الفرنسي كونتين هاليس بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة جمعتهما، أمس، في رابع أيام البطولة المقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود بدبي، ويسدل الستار عن نسختها الـ33، غداً، بإجمالي جوائز تبلغ 3.7 ملايين دولار.

واحتاج هاليس إلى ساعتين وثماني دقائق لتخطي عقبة الإيطالي لوكا، وحسم المباراة بنتيجة (2-6 و6-3 و7-6)، ليضرب موعداً في المربع الذهبي مع المصنف 21 عالمياً الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

وتمنح بطولات «تنس دبي» بطاقة خاصة تحت اسم «الخاسر المحظوظ» لأفضل لاعب حقق نتائج جيدة، لكنه فشل في التأهل للدور الأساسي، وحظي بها الإيطالي لوكا، الذي سرعان ما أكد جدارته بالحصول على هذه البطاقة، ونجح في تخطي الدور الأول بالفوز على المجري مارتون فوسوفيتش المصنف 88 عالمياً بمجموعتين لمجموعة واحدة (1-6 و6-2 و6-3).

وكان الإيطالي لوكا قد واصل مشواره في البطولة بالفوز على البلجيكي زيزو بيرغاس المصنف 56 عالمياً في دور الـ16، بواقع (6-4 و7-6)، قبل أن تنتهي مغامرته على يد الفرنسي كونتين هاليس في الدور ربع النهائي.

ألياسيم ينهي مفاجآت سيليتش ويبلغ الدور نصف النهائي

وضع المصنف 21 عالمياً، الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، حداً لمفاجآت المصنف 187 على العالم، الكرواتي مارين سيليتش، في بطولة «تنس دبي»، وفاز عليه، أمس، بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع (6-4 و3-6 و6-2) في افتتاح الدور ربع النهائي. واحتاج إلياسيم إلى ساعتين و18 دقيقة للفوز على سيليتش، وبلوغ نصف النهائي، ليضع حداً لسلسلة مفاجآت سيليتش، التي بدأت في الدور الافتتاحي بإقصائه المصنف الثامن عالمياً الأسترالي أليكس دي مينور، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على المصنف 27 على العالم الأسترالي ألكسي بوبيرن.