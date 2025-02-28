شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعالج أخطاء الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، من لاعبى الفريق غلق صفحة مباراة زد من أجل التركيز فى مباراة إنبى المقبلة.

ويرغب بيسيرو فى حصد الثلاث نقاط، كما استقر على علاج الأخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الماضي من أجل تلاشيها فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى اقترب أحمد حمدى لاعب فريق الزمالك من العودة، للمشاركة مع فريقه في المباريات الفترة المقبلة، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى طويل من الإصابة وخضوعه لجراحة الرباط الصليبى خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يعود أحمد حمدى للمشاركة مع الفريق خلال أسبوعين قادمين، وفقا لما ستسفر عنه القياسات الطبية التي سيخضع لها اللاعب بألمانيا، ليحدد الطبيب الألماني الذى أجرى الجراحة للاعب، إمكانية العودة، و موعد المشاركة بالتحديد.