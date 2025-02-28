شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم فى دورى الكرة النسائية مرحلة تحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد في دورى الكرة النسائية، بـ4 مواجهات قوية بين الأهلى وزد، بيراميدز مع وادى دجلة، البنك الأهلى مع الزمالك، مسار والمقاولون العرب.

موعد مباريات اليوم

الأهلى مع زد

بيراميدز مع وادى دجلة

البنك الأهلى مع الزمالك

مسار مع المقاولون العرب

وعادت مباريات الحسم وتحديد البطل بعد فترة التوقف بسبب مباراتى المنتخب الوطنى للكرة النسائية مع رواندا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2026، أمس الخميس بمواجهة مودرن سبورت والمعادى واليخت.

يعتلى فريق الكرة النسائية بنادى مسار ترتيب دورى الكرة النسائية، قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة بنقطة واحدة بعد انتهاء مباريات الدور الأول دون هزيمة.

ويحتل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 46 نقطة، بعدما أنهى الدور الأول دون هزيمة، بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام وادى دجلة، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، جمعها من 15 فوزا وهزيمة كانت من مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف.