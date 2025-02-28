دوري "أن بي أيه": مدرب سبيرز بوبوفيتش يؤكد غيابه لما تبقى من الموسم

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أكد المدرب الأسطوري لسان أنتونيو سبيرز، غريغ بوبوفيتش، أنه لن يعود لما تبقى من الموسم الحالي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، مفضلا مواصلة عملية التعافي من جلطة دماغية تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المدرب البالغ من العمر 76 عاما في بيان نشر على حساب سبيرز على موقع "أكس" إنه "قررت عدم العودة إلى الملاعب هذا الموسم. قام ميتش جونسون وطاقمه الفني بعمل رائع، وكان الإصرار والاحترافية اللذان أظهرهما اللاعبون، حيث ظلوا متحدين خلال موسم مليء بالتحديات، أمرا رائعا".

وتابع "سأواصل التركيز على صحتي على أمل أن أتمكن من العودة للتدريب في المستقبل".

وذكرت شبكة "إي أس بي إن" أن البيان جاء بعدما التقى بوبوفيتش مع لاعبي سبيرز لأول مرة منذ تعرضه لما وصفه الفريق بـ"جلطة دماغية خفيفة" في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب فريقه قبل مباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز.

تم تعيين المدرب المساعد ميتش جونسون لتولي المهمة موقتا، وذلك مع الأمل باستعادة بوبوفيتش الذي قال في كانون الأول/ديسمبر إنه يعمل على العودة لاستكمال عمله.

ويتضمن سجل بوبوفيتش، أقدم المدربين في تاريخ "أن بي آيه"، 1412 فوزا في الموسم المنتظم و170 انتصارا في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب في الدوري في مواسمه الـ 29 كمدرب للفريق، كما كان مدربا للمنتخب الأميركي حين أحرز الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021، وانضم إلى قاعة مشاهير كرة السلة في عام 2023.