شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بسيراميكا لرد اعتباره أمام بتروجت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، إلى رد اعتباره أمام فريق بتروجت في المواجهة المقرر لها اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

المواجهة الثانية أمام بتروجت

يخوض على ماهر المدير الفني الجديد لسيراميكا، المواجهة الثانية أمام بتروجت في هذا الموسم، حيث سبق أن واجه الفريق البترولى عندما كان يدرب المصرى وخسر بهدفين نظيفين في بطولة الدورى.

ويأمل على ماهر في استغلال قدرات لاعبى سيراميكا في رد اعتباره أمام بتروجت بقيادة سيد عيد وتحقيق الفوز، بالإضافة إلى كسر سلسلة النتائج السيئة التي يحققها سيراميكا في الفترة الأخيرة.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز خلال آخر 5 مباريات سابقة فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، وأخيرا الهزيمة من الجونة بهدفين، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

ويسعى على ماهر لتحقيق بداية قوية بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفا لأيمن الرمادى الذى رحل عن الفريق بعد الاتفاق على فسخ التعاقد مع إدارة النادى بالتراضى.