شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق فريق الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، ، بعد الفوز الصعب على حرس الحدود أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد لقاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز بن شرقي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 93 بطريقة رائعة، بعد هجمة منظمة اختراق دفاع الحرس واستلم الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين الزنفلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 36 في المركز الأول بصدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وطلائع الجيش مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

الأهلي ينتهي من قيد 5 لاعبين فى القائمة الأفريقية

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد الرباعي الذي تم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة ، وهم السلوفيني جراديشار وأحمد رضا ومصطفى العش والمغربي أشرف بن شرقي بجانب النجم التونسي علي معلول الذي تم قيده في ميركاتو الشتاء الأخير بعدما تم رفع أسمه من قائمة الفريق الصيف الماضي بسبب إصابته في وتر اكيلس ، وتم قيد الخماسي في القائمة الأفريقية قبل ساعات من إغلاق باب القيد في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" يوم 28 فبراير الجاري.