الامارات | شباب الأهلي يتطلع إلى تعزيز الصدارة.. والشارقة لكسر الهزائم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع شباب الأهلي إلى تعزيز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عبر تحقيق الفوز التاسع توالياً، عندما يستضيف بني ياس، في الساعة 20:15 من مساء اليوم، بالجولة الـ18 من المسابقة، في وقت يسعى الشارقة لكسر سلسلة نتائجه السلبية، حينما يحل ضيفاً على العروبة صاحب المركز الأخير، في الـ17:35، وهو التوقيت الذي سيشهد مواجهة أخرى تجمع الجزيرة، الساعي نحو مواصلة انتصاراته والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب العام، مع ضيفه دبا الحصن.

ويدخل شباب الأهلي مواجهة بني ياس منتشياً من النتائج التي خرجت عليها الجولة الماضية بانتصاره على العروبة بهدفين دون رد، وسقوط ملاحقه المباشر الشارقة للمرة الثانية توالياً أمام كلباء 1-2 والبطائح صفر-1 ليوسع الفارق معه إلى سبع نقاط، ويقطع خطوة جديدة نحو منصة التتويج والفوز باللقب للمرة الخامسة في دوري المحترفين.

ويملك شباب الأهلي الأدوات التي تجعل طريقه مفروشاً بالورود نحو اللقب، بعدما قدم موسماً استثنائياً تحت قيادة مدربه، البرتغالي باولو سوزا، الذي يقود فريقه بشكل رائع في كل الاستحقاقات، سواء المحلية أو الخارجية، حتى أصبحت خزائن النادي مستعدة لاستقبال أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما تمكن هذا الموسم من جمع لقبي السوبر المحلي والسوبر القطري.

في المقابل، يبحث بني ياس عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بيد أن إخفاقه في الجولة الماضية أمام الوحدة وخسارته الثقيلة بثلاثية نظيفة، قد تجعل الفريق تحت الضغط لعدم استقبال خسارة جديدة تُعيد إلى الأذهان الصورة التي كان عليها «السماوي» قبل قدوم مدربه الروماني دانيل ايسيلا.

وبات الشارقة أمام فرصة مثالية لاستعادة عافيته، والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات في مواجهة تبدو سهلة ضد العروبة صاحب المركز الأخير، والتمسك بـ«الأمل» نحو ملاحقة شباب الأهلي من جديد.

وفرض أداء الشارقة في الفترة الأخيرة العديد من علامات الاستفهام، بعد خسارتين مباشرتين في الدوري المحلي والخسارة أمام الحسين إربد الأردني في دوري آسيا 2، قبل أن ينهض ويصعد بضربات الترجيح، خصوصاً أن المؤشرات لم تكن توحي قبل مواجهاته الثلاث الماضية بأنه سيتراجع بتلك الصورة الرهيبة.

أما العروبة فهو يعاني شبح الهبوط، بعدما فشل في مغادرة المركز الأخير الذي ظل قابعاً فيه، إذ تبدو مهمته صعبة الليلة أمام الشارقة.

من ناحيته، يسعى الجزيرة للسير خطوة إضافية نحو مقدمة الجدول، حين يخوض اختباراً لا يخلو من صعوبة ضد دبا الحصن الساعي نحو الهروب من صراع البقاء، إذ يوجد في المركز قبل الأخير بـ10 نقاط.

ويخوض الجزيرة المباراة في ظروف جيدة، بعد فوزه المهم في الجولة الماضية على النصر، رافعاً رصيده إلى النقطة 27، ليقترب خطوة كبيرة نحو اقتناص المركز الثالث، مع بقاء مباراة مؤجلة له ضد الشارقة.