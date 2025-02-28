الامارات | البدواوي.. حادث سير يغيّر حياته إلى بطل دراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في البطولة الآسيوية للمضمار التي أقيمت في ماليزيا، بتحقيق إنجاز جديد عبر البطل، أحمد البدواوي، الذي حصد برونزيتَي سباق السكراتش، وسباق الإقصاء لفئة C5، ليضيفهما إلى برونزية سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر، ويختتم البطولة بثلاث ميداليات آسيوية مستحقة، كما كشف أحمد البدواوي، لـ«الإمارات اليوم» أنه تعرض لحادث سير عام 2018 أدى إلى بتر يده، ولم يُثنه عن أن يصبح بطلاً في رياضة الدراجات الهوائية.

وعبّر المدرب، محمد المروي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه البدواوي، وأضاف: «المستوى الذي ظهر به البدواوي في هذه البطولة يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات لأصحاب الهمم في الإمارات، المنافسة كانت قوية، لكن إصرار اللاعب وروح الفريق أسهما في تحقيق هذه الميداليات المهمة».

من جانبه، أشاد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان سالم المهيري، بأداء البدواوي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة البارالمبية في الدولة، وقال: «نحن فخورون بما قدّمه، وهذه الميداليات تبرز المكانة القوية التي وصلت إليها الإمارات على الساحة الآسيوية، هذه النتائج ستكون دافعاً لنا لتحقيق المزيد في البطولات المقبلة، ونتطلع إلى تجهيز مزيد من اللاعبين للاستحقاقات العالمية القادمة».

وتشهد مسيرة البطل أحمد البدواوي بقدرته على النجاح وسط ظروف صعبة وغير طبيعية، إذ تعرض لحادث سير عام 2018 تسبب في بتر يده اليمنى، لكن هذا لم يمنعه من النجاح، بعد أن اتّجه إلى رياضة الدراجات وأحرز كثيراً من الميداليات والانتصارات على مستوى أصحاب الهمم.

وكان أحمد البدواوي مرشحاً للالتحاق بالقوات المسلحة، وكان يتبقى له عام على التخرج في الكلية، لكنه تعرض لحادث سير قوي مع صديقه أثناء عودتهما من العمل، نتج عنه بتر يده اليمنى، إلا أن هذا الحادث فتح له نافذة جديدة للحياة، وبالفعل استطاع أن يحفر اسمه «بيد واحدة» في قائمة بطولات عربية ودولية وعالمية، من بينها المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأيضاً طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات.

وقال أحمد البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «تعرضت لحادث سير عام 2018، نتجت عنه إصابتي في الرجل اليمنى والفك وبتر اليد اليمنى، وأجريت لي عمليات جراحية عدة في الرجل والفك، ومكثت في المستشفى شهراً أتلقى العلاج، وفي أغسطس من العام نفسه، تم استكمال فترة العلاج خارج الدولة في برشلونة، حيث تم تركيب طرف اصطناعي في يدي اليمنى، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية تصحيحية وتجميلية للفك والقدمين».

وأضاف: «صديقي أحمد المطيوعي من أصحاب الهمم كان يمارس (الدراجات) بقدم واحدة، وهو من شجعني بقوة على الانضمام إلى منتخب أصحاب الهمم ومواصلة التدريب واحتراف اللعبة، بعد أن كنت هاوياً، بل كانت عندي بعد الحادث مشكلة في قدمي، لكن ساعدتني الرياضة على تخطي هذه الأزمة وعالجت قدمي، وظل المطيوعي تقريباً مدة عام يقنعني باللعبة والاستمرار فيها، إضافة إلى أنني وجدت نفسي أتقدّم بشكل جيد في اللعبة، وهو ما دفعني إلى الاستمرار».

وتابع: «بدأت رحلة البطولات وتقبلت نفسي بأنني أصبحت مبتور اليد، وشاركت في بطولات إقليمية ومحلية ودولية، لكن أولمبياد باريس 2024 كان مختلفاً تماماً، لم أتوقع أن تكون الأجواء بهذا الشكل، خصوصاً أن المنتخب صعد لهذه البطولة بالنقاط وليس ببطاقة دعوة، وتم اختياري للمشاركة في البطولة وكانت لحظة تاريخية لا تُنسى، ونتطلع للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق ميدالية أولمبية».

إنجازات البدواوي

• المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

• الميدالية الذهبية في سباق الدراجات الهوائية لبطولة كأس العالم لأصحاب الهمم في بلجيكا عام 2021.

• الميدالية الفضية في البطولة العربية التي أقيمت في مصر عام 2021.

• الميدالية البرونزية في بطولة آسيا في طاجيكستان عام 2022.

• ذهبية طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات 2025.

• المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في كندا عام 2022، وفي دورة الألعاب الآسيوية، وكأس العالم في إيطاليا عام 2023.