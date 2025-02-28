شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمال: مجلس الإسماعيلى بيحارب بعضه والاستقالة بسبب عجزى عن المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن الإسماعيلى يحتاج تكاتف جماهيره ومجلس إدارة الإسماعيلي بيحارب بعض فقدمت استقالتي بسبب الوضع الصعب الذي يمر بها النادي هذه الأيام.

وقال محمد جمال في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون"المذاع على قناة أون سبورت: "المفروض كنت هقدم استقالتي اليوم ولكن حدثت بعض الظروف في العمل جعلتني لم اتقدم بها، وستأقدم بها يوم السبت المقبل، وهناك ضغوط كبيرة من محسن عبد المسيح للتراجع عن الاستقالة".

وأوضح: "الجمهور يطالبنا بالاستقالة ولما استقلت هجموني برضو أنني اقفز من المركب، لكن أنا قررت الاستقالة لأنني عاجز عن مساعدة النادي في ظل هذا المجلس والناس بتلومني وابويا بيلومني ومش عارف اعمل ايه.. الواحد صعبان عليه حال الإسماعيلي وهو مسئول عنه ولكن مش قادرين نساعده بسبب عقلية رئيسه".

وتابع: "الإسماعيلى يستحق أن يقود رجل بعقلية أخرى ليخرج من هذه الظروف، والمهندس نصر أبو الحسن اتخذ قرارات خطأ بإصراره على إسناد مهمة التدريب لحمد إبراهيم هو مدرب كويس بس الظروف اللي احنا فيها مش بتاعته".