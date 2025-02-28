شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، صفقات الشتاء تصنع الفارق مع الأهلي وتشعل المنافسة داخل المعسكر الأحمر.

الزمالك يتعادل 1-1 مع زد بدورى Nile وطرد محمد شحاتة.. فيديو

انتهت مباراة الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى نايل

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة طلائع الجيش والبنك الاهلى فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

في الظهور الأول لـ أنيس بوجلبان..المصري يكتسح سموحة بثلاثية في دورى Nile

تقدم نادى الزمالك اليوم الخميس بشكوى رسمية ضد الإعلامي احمد شوبير إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام مُطالباً بعدم ظهوره علي الفضائيات مرة أخرى.

مودرن سبورت يقرر تعين عبدالظاهر السقا مديراً رياضياً

قرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تعيين عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مديراً رياضياً للنادي في الفترة المقبلة.

صفقات الشتاء تصنع الفارق مع الأهلي وتشعل المنافسة داخل المعسكر الأحمر

قدمت الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي في شهر يناير الماضي الإضافة الفنية للفريق الأحمر، ونجحت في تقديم أوراق اعتمادها.

أون سبورت تطلق مجموعة برامج جديدة فى رمضان.. فوازير ومسابقات رياضية

أعلنت قنوات أون سبورت عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة خلال شهر رمضان، فى إطار التطوير الكبير الذى تشهده القناة على مستوى الشكل والمحتوى، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة.

غضب فى الإسماعيلى بعد الهزيمة السادسة بآخر 7 جولات واستقالة بمجلس الإدارة

اشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

الأهلي ينتهي من قيد 5 لاعبين فى القائمة الأفريقية

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد الرباعي الذي تم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة.

الزمالك يشكو أحمد شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

تقدم نادى الزمالك اليوم الخميس بشكوى رسمية ضد الإعلامي احمد شوبير إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام مُطالباً بعدم ظهوره علي الفضائيات مرة أخرى.