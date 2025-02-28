شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: أنشأنا صندوقين لدعم الرياضة وهناك تكامل بين الوزارة وشركة استادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الفترة المقبلة فترة بناء في كل الجوانب، وفترة نماء وتطوير من أجل إعداد الرياضيين لتمثيل البلاد بشكل مميز.

وقال أشرف صبحي في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "صندوق دعم الرياضة المصرية مخصص للخبراء والمتخصصين وإنشاء مراكز متخصصة، وصندوق وعد مخصص لدعم الرياضة والمنتخبات وتأهيل اللاعبين والمواهب الواعدة حتى الأولمبياد".

وأضاف وزير الرياضة: "هناك تكامل بين وزارات الشباب والرياضة وشركة استادات من أجل إعداد الرياضيين وتجهيزهم للأولمبياد المقبلة، ونفكر في الرياضة بشكل خارجي لأن من لا يتطور سيختفي".

وأوضح أشرف صبحى: "الصندوقان سيحدث بينهما تجانس، ووزارة الرياضة عامل مشتركة بينهما ولكن تم تخصيص كل صندوق لجانب مخصص له".

وتابع: "طلبنا من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء بطولة الدوري في شهر يونيو بأي حال من الأحوال وتم عمل هذا النظام الجديد من أجل تعديل مسار الكرة المصرية، ومن العام النقبل سيتم تطوير النظام للأفضل".