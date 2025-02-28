شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطلب معسكر لمنتخب الشباب في مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، معسكرا جديدا للمنتخب في مارس المقبل، استعدادا لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام أبريل المقبل في كوت ديفوار، حيث يتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلًا من، نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

وكان منتخب الشباب الذى يقوده أسامة نبيه المدير الفني قد انتظم فى معسكر مفتوح في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري، سبقها معسكر تجريبي لمدة ثلاثة أيام تم اختبار عدد من الوجوه الجديدة.