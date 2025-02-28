شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر وهنا جودة يحققان لقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

حقق عمر عصر وهنا جودة لاعبا منتخب مصر لـ تنس الطاولة، لقب بطولة كأس أفريقيا التي أقيمت في تونس خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري.

ونجح عمر عصر في تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره كوادري أرونا لاعب منتخب نيجيريا بنتيجة 4-3 بواقع 11-3، 14-16، 11-4، 6-11، 11-9، 6-11، 11-6.

وعلى صعيد السيدات، فنجحت هنا جودة في الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب مصر في نهائي مصري خالص بنتيجة 4-2 بواقع 9-11، 5-11، 11-9، 11-6، 11-6، 12-10.

وعلى نفس الصعيد، فنجحت مريم الهضيبي لاعبة منتخب مصر في الفوز بالميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي قبل الخسارة من دينا مشرف بنتيجة 4-2 لتتقاسم المركز الثالث مع لاعبة منتخب نيجيريا فاطيمو بيلو التي خسرت في نصف النهائي الآخر من هنا جودة بنتيجة 4-0.

وبذلك تكون قد نجحت البعثة المصرية في حصد 4 ميداليات بالبطولة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وترأس بعثة منتخب مصر بالبطولة عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيما ضمت قائمة منتخب الرجال بالبطولة كل من عمر عصر ومحمد البيلي، فيما تواجدت كل من هنا جودة ودينا مشرف ومريم الهضيبي على صعيد السيدات.

كما رافق البعثة كل من أشرف صبحي مدرب منتخب الرجال بالبطولة، فيما تواجد هشام إسماعيل مدربًا لمنتخب السيدات.