شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: نتعرض للظلم وهناك محاولات لإبعاد الزمالك عن المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن فريقه تعرض لظلم كبير خلال الفترة الماضية بسبب أخطاء التحكيم في المباريات الأخيرة.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة .

وأضاف مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك عقب مباراة زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري:" الأمر أصبح صعباً وهناك محاولات لإبعاد الزمالك عن المنافسة، والفريق تعرض لظلم كبير في المباريات الماضية، وتعرض لاعبو الفريق للإيقاف أيضاً بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل عبد الواحد السيد:" لسنا ضعافاً، ونطالب بحق الفريق فقط، ولنا ركلة جزاء في لقاء زد اليوم، ومن أقل حقوقي أن يذهب الحكم لرؤية اللعبة في تقنية الفيديو"، وأضاف مدير الكرة :" الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم الذي يتعرض له، ولا نريد سوى تحقيق العدالة، ونريد منافسة محترمة".