شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجوائز المالية في البطولات المحلية والأفريقية لموسم 2024 -2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جوائز البطولات المحلية هذا الموسم من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" وكأس عاصمة مصر بينما أشار الاتحاد المصرى لكرة القدم على قيمة الجزائز المالية عن بطولتيى كأس مصر والسوبر المحلى أيضا.

ويشارك فى البطولات الافريقية هذا الموسم الاهلى وبيراميدز فى دورى الابطال بينما الزمالك والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم قيمة الجوائز المالية لابطال كل من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الافريقية والسوبر الافريقيى ونرصد لكم الفارق بين قيمة الجزائز المالية بين البطولات المحلية والافريقية في السطور التالية ..

جوائز البطولات المحلية

بطل بطولة الدورى المصرى الممتاز .. 5 مليون جنيه

بطل كأس مصر .. ويقسم مبلغ الـ950 ألف دولار كالتالي:350 مكافأة أساسية للفائز بالكأس، و500 ألف دولار إضافية من موسم الرياض، بالإضافة إلى 100 ألف دولار رسوم المشاركة.فيما يحصل الفريق الخاسر على 250 ألف دولار، حيث تكون 100 ألف دولار قيمة المشاركة، و150 ألف دولار إضافية.ولم يسبق وأن تشهد بطولة كأس مصر هذه المكافآت من قبل؛ إذ أن أكبر جائزة كانت في موسم 2017، حيث حصل البطل على مبلع مليون و700 ألف جنيه.

بطل كأس رابطة الاندية .. 10 مليون جنيه الوصيف 4 مليون المركز الثالث 2 مليون جنية.

بطل كأس السوبر المحلى .. المركز الأول: 250 ألف دولار (ما يعادل 12 مليون جنيه مصري)

المركز الثاني: 125 ألف دولار (ما يعادل ستة ملايين جنيه مصري).

المركز الثالث: 75 ألف دولار (نحو ثلاثة ملايين جنيه و600 ألف جنيه)

المركز الرابع: 50 ألف دولار (ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري).

الجوائز المالية للبطولات الافريقية للاندية

دورى أبطال أفريقيا

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد "2024-2025".

- البطل.. 4 مليون دولار- الوصيف.. 2 مليون دولار- الوصول إلى نصف النهائي.. مليون و200 ألف دولار- الوصول إلى ربع النهائي.. 900 ألف دولار.

الكونفدرالية الافريقية

بطل الكونفدرالية 2 مليون دولار

الوصيف 1 مليون دولار

المستبعد من نصف النهائي 750 ألف دولار

المستبعد من ربع النهائي 550 ألف دولار

ثالث ورابع كل مجموعة 400 ألف دولار

بطل كأس السوبر الافريقى .. 750 ألف دولار

البطل .. 500 ألف دولار للفائز باللقب،

الوصيف .. 250 ألف دولار.