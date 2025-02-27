شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: القرارت التحكيمية سبب عدم الفوز على زد.. فقط نريد العدالة والان مع تفاصيل الخبر

وجه أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك، تساؤلات بشأن القرارات التحكيمية لحكم مباراة الأبيض اليوم أمام زد في مسابقة الدوري ، وقال عبد العزيز في تصريحاته عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد ونقاتل بشدة، ماذا يحدث بعد ذلك، مباراة بتروجت كان لنا 3 ضربات جزاء واليوم ركلة جزاء".

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين ارتفع رصيد زد إلى 20 نقطة في المركز العاشر .

وأضاف:" لا يهم طردي اليوم من المباراة بالرغم من أنني لا أعرف السبب ولكن نحن نتحمل أخطاء الحكام لأنهم بشر، لذلك عليهم تحمل غضبنا من القرارت التحكيمية

وتابع: "لماذا قام الصباحي بمنح زيزو بطاقة صفراء من أجل إيقافه المباراة القادمة؟ ولماذا منح شحاتة بطاقة صفراء أخرى، من أجل طرده؟"، وواصل:"نريد عدالة فقط، اللاعبين قاموا بكل شئ اليوم ونفّذوا المطلوب ولكن القرارت التحكيمية السبب في عدم الفوز ، وتابع المدرب :" أين تقنية الفيديو من كل الحالات اليوم و من الوارد أن يخطأ الحكم ، ولكن لماذا لم تمنحنا تقنية الفيديو حقنا".