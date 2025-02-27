شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 27 – 2 – 2025 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس الموافق 27 – 2 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث أستضاف فريق المصرى نظيره سموحة والتقى طلائع الجيش مع البنك بينما واجه الزمالك فريق زد.

الزمالك يتعادل 1-1 مع زد بدورى Nile وطرد محمد شحاتة.. فيديو

انتهت مباراة الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

في الظهور الأول لـ أنيس بوجلبان..المصري يكتسح سموحة بثلاثية في دورى Nile

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً كبيراً على نظيره سموحة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى نايل

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة طلائع الجيش والبنك الاهلى فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.