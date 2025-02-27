شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: حزين بسبب التعادل أمام زد .. والزمالك يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إنه حزين بسبب التعادل مع نظيره زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أرى أن مباراة اليوم كانت الأفضل للزمالك منذ أن توليت المسؤولية، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن المنافس سنحت له فرصة واحدة سجل منها".

وتابع بيسيرو:" سعيد بتعود اللاعبين على طريقة اللقاء، ولكن الزمالك له ركلة جزاء في مباراة اليوم لم يتم احتسابها، وكانت هناك ركلتي جزاء من قبل في مباراتي بتروجت والأهلي لم يتم احتسابهما، ولماذا لم يرى حكم الفيديو ركلة الجزاء في مباراة اليوم، مثلما رأى التسلل في هدف الزمالك الملغي".

وقال المدير الفني:" حزين بسبب التعادل، ولكني سعيد بأداء اللاعبين، ونعمل كل يوم من أجل تحسين جودة اللاعبين، والجميع يتحمل المسؤولية، ولكن الزمالك لا يتقبل خطأ بتجاهل احتساب ركلة جزاء في كل مباراة، وإذا كان حكم الفيديو رأى هذه الركلات لحصد الزمالك 6 نقاط إضافية، ولا نريد مساعدة من أحد".

وواصل بيسيرو :" حزين لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم، خاصة وأنهم يساندون الفريق باستمرار، والزمالك يسير على الطريق الصحيح، رغم عدم الفوز في لقاء اليوم، وفريقي خلق العديد من الفرص وكنا نحتاج للفوز لأننا نستحق المكسب في لقاء اليوم، ولا أريد مساعدة حكم الفيديو لنا ولكني أريد القرار الصحيح فقط، وجميع اللاعبين في حالة حزن بسبب خسارة نقطتين".

وتابع المدير الفني:" من الطبيعي أن خسارة نقطتين في مباراة اليوم تؤثر على فرص الزمالك في المنافسة على الدوري، وركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها في لقاء اليوم واضحة للجميع، وفريقي قدم كرة جيدة جداً في لقاء زد".

واختتم بيسيرو قائلاً:" خضنا مباراة اليوم بطريقة 3-4-3 وطبقنها بطريقة جيدة، وزد سجل هدف لا يستحقه في لقاء اليوم، على عكس بتروجت الذي خلق فرصاً أمام الزمالك والأهلي الذي كانت له فرصتين، وفريقي خلق العديد من الفرص في لقاء اليوم كانت كفيلة بتحقيق الفوز، وركلات الجزاء التي لم يتم احتسابها لنا واضحة للجميع، وسأعمل من الغد على تطوير فريقي وعلاج السلبيات".

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة.

