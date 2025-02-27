شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى رجل مباراة الزمالك وزد بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

حصل ناصر منسى لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوريؤ"".

واستطاع ناصر منسي تسجيل هدف التعادل للزمالك في المباراة التي انتهت 1-1 مساء اليوم الخميس وافتتح التسجيل لـ "زد" مصطفى زيكو فى الدقيقة 25 قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك فى الدقيقة (45+5) من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل زد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة و4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.