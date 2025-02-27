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ناصر منسى رجل مباراة الزمالك وزد بدورى Nile

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ناصر منسى رجل مباراة الزمالك وزد بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 27 فبراير 2025 09:15 م

حصل ناصر منسى لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دوريؤ"".

واستطاع ناصر منسي تسجيل هدف التعادل للزمالك في المباراة التي انتهت 1-1 مساء اليوم الخميس وافتتح التسجيل لـ "زد" مصطفى زيكو  فى الدقيقة 25  قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك فى الدقيقة (45+5) من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك  المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل زد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة و4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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