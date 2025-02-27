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إعلان جدول مباريات بطولة منتخبات المناطق لمواليد 2005

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  • إعلان جدول مباريات بطولة منتخبات المناطق لمواليد 2005 2/2

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الخميس، 27 فبراير 2025 09:10 م

 

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ، بكل قطاع علي حدة وفقا للمواعيد المقررة في الجدول علي أن تقام المباريات علي ملاعب المنتخبات المذكورة أولا .

 

يضم قطاع القاهرة الكبري مناطق ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، قطاع الإسكندرية وبحري ( الإسكندرية - البحيرة - مطروح ) ، قطاع غرب الدلتا ( الغربية - المنوفية - كفر الشيخ ) ، قطاع شرق الدلتا ( الدقهلية - دمياط - الشرقية ) ، القناة ( الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء )، شمال الصعيد ( المنيا - بني سويف - الفيوم )، وسط الصعيد ( سوهاج - أسيوط - الوادي الجديد ) ، جنوب الصعيد ( قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان ).

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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