شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول مباريات بطولة منتخبات المناطق لمواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ، بكل قطاع علي حدة وفقا للمواعيد المقررة في الجدول علي أن تقام المباريات علي ملاعب المنتخبات المذكورة أولا .

يضم قطاع القاهرة الكبري مناطق ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، قطاع الإسكندرية وبحري ( الإسكندرية - البحيرة - مطروح ) ، قطاع غرب الدلتا ( الغربية - المنوفية - كفر الشيخ ) ، قطاع شرق الدلتا ( الدقهلية - دمياط - الشرقية ) ، القناة ( الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء )، شمال الصعيد ( المنيا - بني سويف - الفيوم )، وسط الصعيد ( سوهاج - أسيوط - الوادي الجديد ) ، جنوب الصعيد ( قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان ).