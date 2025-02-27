شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل 1-1 مع زد بدورى Nile وطرد محمد شحاتة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتهت مباراة الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل لـ "زد" مصطفى زيكو فى الدقيقة 25 قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك فى الدقيقة (45+5) من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس،وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد فى الدقيقة (90+5).

ترتيب الزمالك ضد زد في الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل زد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة و4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

الشوط الأول من مباراة الزمالك وزد

شهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية هادئة من قبل فريق الزمالك وزد وانحصر معظم اللعب فيها في منطقة وسط الملعب،ولم تشهد الربع ساعة أي هجمة خطيرة تذكر على المرميين.

وفى الدقيقة 24 نجح مصطفى زيكو لاعب زد في تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك بعد استغلاله الركنية التي حصل عليها فريقه ويسدد الكرة في مرمى الأبيض.

الشوط الثانى من مباراة الزمالك وزد

بداية هجومية من الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم بينما اعتمد لاعبو زد على الهجمة المرتدة ولكن سيطر التعادل الإيجابى 1-1 على مجريات المباراة بعد مرور 60 دقيقة.

وألغى محمد الصباحى حكم مباراة الزمالك وزد هدفاً لناصر منسي في الدقيقة 68 من عمر بداعى التسلل،ودفع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض بناصر ماهر في الدقيقة 70 بديلاً لمصطفى شلبى.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.