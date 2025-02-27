شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا يجتمع بلاعبى مودرن سبورت عقب توليه منصب المدير الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجتمع عبدالظاهر السقا المدير الرياضى لنادى مودرن سبورت مع لاعبو الفريق عقب توليه منصبه الجديد للحديث معهم على أهمية الفترة المقبلة لهم وحسم أكبر عدد من النقاط.

ويعمل عبدالظاهر السقا حاليا على وضع استراتيجية للمرحلة المقبلة للفريق بالاتفاق مع المدير الفني الجزائرى عبدالحق بن شيخة لضمان بقاء الفريق في الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس قد قرر تعيين عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مديراً رياضياً للنادي في الفترة المقبلة ، وسيبدأ عبدالظاهر السقا عمله من اليوم في حضور وليد دعبس رئيس النادي وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وأتفق مودرن سبورت مع عبدالحليم علي مدير الكرة على انتهاء العلاقة بينهما بشكل ودي، ووجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى عبدالحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للنجم عبدالحليم علي في الفترة المقبلة ، وستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت وعبدالحليم علي بشكل دائم.