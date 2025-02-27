شكرا لقرائتكم تقديم مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو.. أخبار الفريق والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه ريال مدريد ورايو فاليكانو بعضهما البعض في إحدى مباريات الدوري الإسباني المقرر إقامتها في أوائل مارس في مدريد.

وكان أداء ريال مدريد متذبذبًا عدة مرات، لكنه تمكن من البقاء في سباق اللقب بفضل الأداء السيئ لبرشلونة.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من أول 18 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويحتل لوس فرانجيروخوس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من نفس عدد المباريات.

وواجه ريال مدريد صعوبات في الدوري الإسباني هذا الموسم، وكان يحاول اللحاق ببرشلونة – الفريق الذي هزمه 4-0 في الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو – في مرحلة ما.

وخسر لوس بلانكوس مرتين فقط في الدوري هذا الموسم، وجاءت أكبر هزيمة في الموسم في المباراة ضد برشلونة، وفي المجموع، فازوا 12 مرة وتعادلوا في أربع من مبارياتهم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وفي دوري أبطال أوروبا، خسروا أمام ليل وميلان وليفربول، لكنهم فازوا بثلاث مباريات، ومع تسع نقاط في الصندوق ومباراتين متبقيتين في وقت كتابة هذا التقرير، يحتاجون إلى جميع النقاط القصوى لضمان مكانهم في الجولة التالية من المسابقة.

وعلى الرغم من وصول كيليان مبابي خلال الصيف، فقد تم التشكيك في أداء الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.

وعانى فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكل عضو آخر في الفريق هذا الموسم وأكدت النتائج ذلك أيضًا.

ومع ذلك، فقد بدأوا في إظهار علامات التفاهم بحلول نهاية عام 2024 وقد يكون ذلك مفيدًا للغاية في عام 2025، وتم اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب في العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويعود لاعبو مدريد المصابون الآخرون تدريجيًا إلى الفريق والمستقبل مشرق.

وبعد تسجيله في المباراة الرابعة على التوالي، حيث تغلب ريال مدريد على إشبيلية 4-2، قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن التقدم الذي أحرزه مبابي: “بعد الهزيمة أمام ميلان، قمنا بتسوية الأمور في غرفة الملابس من خلال التحدث بوضوح شديد”.

“كان من الممكن أن يكون هذا موقفًا معقدًا للغاية بالنسبة لمبابي، لكنه عمل وأظهر ما يمكنه فعله بالنقد الذاتي. كما قلت يوم السبت، انتهت فترة تكيفه”.

“النقد الذاتي جعلنا نوضح ما كنا نفتقر إليه، والذي كان عبارة عن افتقار إلى الموقف والالتزام الجماعي والركض أكثر قليلاً. لقد عدنا إلى القيام بالأشياء بالطريقة التي كان ينبغي لنا القيام بها”.

وقال أنشيلوتي: “انتهت فترة تكيفه، واليوم، أظهر أنني على حق من وقت لآخر. في عام 2024، أعطي الفريق درجة A+. كان الموسم الماضي رائعًا”.

واختتم المدرب الإيطالي: “بدأنا [هذا الموسم] بصعوبة أكبر، لكننا تمكنا من إصلاح الوضع في الوقت المناسب وهناك أمل في عام 2025، لكن من الصعب تكرار ذلك. سنحاول”.

وفاز مبابي، الذي تعرض لانتقادات شديدة بالفعل هذا الموسم، بكأسين مع لوس بلانكوس، بينما رفع رصيده إلى 14 هدفًا خلال 24 مباراة.

من ناحية أخرى، بدأ رايو الموسم بشكل مشرق بفوزه 2-1 على ريال سوسيداد خارج أرضه، وسجل خورخي دي فروتوس وسيرجيو كاميلو في ذلك الفوز الهائل، بينما سجل مارتن زوبيمندي هدفًا تعزية بسيطًا لريال سوسيداد.

وكان الفوز بمثابة بداية الأمور لفريق لوس فرانجيروخوس، لكنهم لم يتمكنوا من البناء على ذلك حيث فشلوا في الفوز بمبارياتهم الثلاث التالية – خيتافي وبرشلونة وإسبانيول.

وعاد رايو إلى طرق الفوز بعد تلك السلسلة السيئة بفوزه على أوساسونا، لكنهم سرعان ما ضربوا ذلك الزر السيئ مرة أخرى حيث فشلوا في تحقيق فوز في مبارياتهم الثلاث التالية، وكان الفوز 2-1 على ريال بلد الوليد لتحقيق فوزهم الثالث هذا الموسم.

وأنتجت المباريات الأربع التالية فوزًا واحدًا وثلاث هزائم فقط.

وفي المباريات الأربع الماضية، فاز رايو مرة واحدة فقط وتعادل ثلاث مرات ضد ريال مدريد وفياريال وريال بيتيس.

وفي كأس الملك، أحرز رايو تقدمًا في أول مباراتين لهما في الجولة.

وفي عد المواجهات المباشرة بين الجانبين، انتهت آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني بالتعادل.

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تذاكر المباراة

تنطلق المباراة الملحمية في سانتياجو برنابيو في مدريد يوم الأحد 9 مارس 2025، الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

سيكون الأجواء المثيرة للملعب الرائع الذي يتسع لـ 78297 متفرجًا جاهزًا لاستضافة هذه المباراة.

قد يتطلب الحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو الكثير من العمل نظرًا لمستوى هذه المباراة. وبالتالي، يُنصح بالبحث عن مواقع إعادة بيع التذاكر في حالة نفادها على قنوات كل نادٍ.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لا يمر ريال مدريد بأفضل الأوقات حيث يعاني من إصابة عدد من لاعبيه الأساسيين.

في الدفاع، يواجه ميليتاو وتيبو كورتوا وداني كارفاخال وقتًا خارج الملعب، بينما عاد ديفيد ألابا الغائب منذ فترة طويلة إلى التدريبات في وقت كتابة هذا التقرير.

كما غاب لاعب الوسط أوريليان تشواميني عن المباراة بسبب الإصابة لفترة من الوقت ولكنه قد يعود في هذه المباراة.

ومع ذلك، لا يزال هناك ما يكفي من القوة النارية في الهجوم مع توفر فيني جونيور ومبابي للاختيار.

تشكيلة ريال مدريد: تيبو كورتوا؛ لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر،تشواميني، فران جارسيا؛ فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام؛ إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بينما يتمتع رايو بسجل صحي نظيف في وقت كتابة هذا التقرير، وكان أداء لوس فرانجيروخوس جيدًا في الدوري الإسباني هذا الموسم وهم حاليًا في منتصف الجدول.

ومن المتوقع أن يكون باتالا حارس المرمى في زيارة مدريد، بينما من المتوقع أن يصطف أمثال بالازون ونتيكا ورفاقهما في الهجوم.

تشكيلة رايو فاليكانو: باتالا (حارس مرمى) – راتيو، لوجون، مومين، تشافاريا – سيس، فالنتين، دي فروتوس – بالازون، نتيكا، جارسيا.

التوقعات

بدا ريال مدريد تائهًا في المراحل الأولى من الموسم، لكنه نجح في إدارة وضعه، في حين ساهم أداء برشلونة السيئ في ذلك.

سيفعل لوس بلانكوس أشياء عظيمة عندما ينتهي بهم الأمر إلى فهم بعضهم البعض.

كمشجع، يجب أن تحصل على تذاكر ريال مدريد في الوقت المحدد.

من ناحية أخرى، كان رايو موجودًا للتو وكاد أن ينتزع النقاط الثلاث من حامل اللقب في مباراة العودة. لا شك أن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم هذه المرة.

ريال مدريد 3-0 رايو فاليكانو