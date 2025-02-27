شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من أنيس بوجلبان لـ مؤمن زكريا في مباراة المصري وسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، ولاعب وسط الأهلي الأسبق، على الترحيب بمؤمن زكريا نجم الأهلي السابق وعضو جهاز فريق سموحة بشكل خاص، على هامش مباراة الفريقين اليوم بالدوري.



بوجلبان مع مؤمن زكريا



بوجلبان مع مؤمن زكريا

ورحب أنيس بوجلبان بإقامة معسكر إعداد للفريق بمدينة بورسعيد، وذلك لزيادة حماس اللاعبين وتجديد الدوافع، عقب مطالب جماهيرية من عدد من عشاق الفريق الأخضر الذين حضروا مباراة المصري وسموحة وطالبوا التونسي بإقامة معسكر للفريق بالمدينة الباسلة.

واجتاز أنيس بوجلبان أول مهمة رسمية مع المصري بنجاح، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره سموحة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للمصري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث للنسور الخضراء.

بهذه النتيجة، يحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة، فاز في 5 وتعادل مرتين وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

خاض المصري اللقاء بتشكيل كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى في الدفاع، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد في الوسط، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن في الهجوم.

البدلاء: محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان لحراسة المرمى، عبد الرحمن عامر ، بركات حجاج ، محمد رجب الصافي ، محمد كونيه في الدفاع ، عمرو السيسي ، محمد متولي كناريا، ابو بكر ليادي في الوسط ، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة، صامويل أمادي في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء سموحة كلا من: حسين تيمور ، هشام حافظ ، محمد سالم ، مصطفى البدري ، أشرف مجدي ، محمد مصطفى ميدو ، اسلام عطية ، محمود صابر ، دوكو دودو