شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. تعادل 1-1 بين الزمالك وزد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

مازال التعادل الإيجابى 1-1 يسيطر على مباراة الزمالك وزد المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" بعد مرور 75 دقيقة.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية هادئة من قبل فريق الزمالك وزد وانحصر معظم اللعب فيها في منطقة وسط الملعب،ولم تشهد الربع ساعة أي هجمة خطيرة تذكر على المرميين.

وفى الدقيقة 24 نجح مصطفى زيكو لاعب زد في تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك بعد استغلاله الركنية التي حصل عليها فريقه ويسدد الكرة في مرمى الأبيض.

الشوط الثانى

بداية هجومية من الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم بينما اعتمد لاعبو زد على الهجمة المرتدة ولكن سيطر التعادل الإيجابى 1-1 على مجريات المباراة بعد مرور 60 دقيقة.

وألغى محمد الصباحى حكم مباراة الزمالك وزد هدفاً لناصر منسي في الدقيقة 68 من عمر بداعى التسلل،ودفع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض بناصر ماهر في الدقيقة 70 بديلاً لمصطفى شلبى.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

ترتيب الزمالك ضد زد في الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.