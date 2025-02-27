شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفيديو تلغي هدف ناصر منسي للزمالك في مرمى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى محمد الصباحي حكم مباراة الزمالك وزد المُقامة حالياً بإستاد القاهرة هدفاً سجله ناصر منسي في الدقيقة 65 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، فقد أودع ناصر الكرة برأسه في شباك علي لطفي حارس زد مُسجلاً الهدف الثاني للأبيض لكن الحكم ألغى الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ليستمر التعادل بهدف لمثله على مُجريات اللقاء المُقام ضمن الجولة الـ16 من عمر دورى نايل.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية هادئة من قبل فريق الزمالك وزد، وانحصر معظم اللعب فيها فى منطقة وسط الملعب، ولم تشهد الربع ساعة أى هجمة خطيرة تذكر على المرميين.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

ترتيب الزمالك ضد زد في الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.