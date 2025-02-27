شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الدوري المصري للكرة النسائية يشارك في دورة بتونس أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع اتحاد شمال إفريقيا، على تنظيم دورة تأهيلية أغسطس المقبل لأبطال الدوريات في الكرة النسائية في الصيف المقبل.

ويستعد بطل الدوري المصري للكرة النسائية للمشاركة في الدورة التأهيلية للأندية الأبطال، والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق البطلة في القارة.

وتمثل هذه الدورة محطة حاسمة، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى البطولة النهائية التي تضم نخبة الأندية الأفريقية، ما يجعل المنافسة على بطاقة التأهل في غاية القوة.

ويواصل ممثل مصر استعداداته للمشاركة في البطولة، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى المحفل القاري، في ظل الدعم الفني والإداري الذي يحظى به الفريق خلال المرحلة الحالية.