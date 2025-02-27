شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك في قمة المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في قمة المرحلة النهائية ضمن منافسات دوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وإنتهي الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح الأهلي .

أقيم اللقاء بين الأهلي والزمالك بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل ، وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .