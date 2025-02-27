شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر قيد كريم فؤاد وحمزة عبد الكريم في القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويبسري مارسيل كولر قيد كريم فؤاد والناشئ حمزة عبد الكريم في القائمة الإفريقية ، وبدأ الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام سموحة خلال شهر أغسطس 2024 ، وأنضم كريم فؤاد لصفوف الأهلي قادما من نادي مصر، وخاض 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الأولى.

عل ى صعيد متصل ، خاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة ‏عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، ‏للتخلص من الإجهاد.‏

كان الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بهدف دون مقابل سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ‏ببرج العرب، ضمن منافسات البطولة. ‏