شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يرحب بإقامة معسكر الفريق ببورسعيد بعد مطالب جماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

رحب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، بإقامة معسكر إعداد للفريق بمدينة بورسعيد، وذلك لزيادة حماس اللاعبين وتجديد الدوافع، عقب مطالب جماهيرية من عدد من عشاق الفريق الأخضر الذين حضروا مباراة المصري وسموحة وطالبوا التونسي بإقامة معسكر للفريق بالمدينة الباسلة.

واجتاز أنيس بوجلبان أول مهمة رسمية مع المصري بنجاح، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

وعاد المصري إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

كان مجلس إدارة النادي المصري، حرص على حضور مباراة اليوم أمام سموحة لمؤازرة الفريق والجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.