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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد وتصوير حسن محمدالخميس، 27 فبراير 2025 07:27 م
يتقدم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 14-13 بالشوط الأول في قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة ثم سموحة ثالثا برصيد 15 نقطة ومن بعده سبورتنج رابعا بنفس الرصيد يليه طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .
يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين ، وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .
وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل ، شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .
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