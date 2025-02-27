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الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد

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  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 1/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 2/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 3/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 4/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 5/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 6/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 7/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 8/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 9/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 10/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 11/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 12/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 13/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 14/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 15/16
  • الأهلي يتقدم على الزمالك 14-13 بالشوط الأول في قمة محترفي اليد 16/16

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد وتصوير حسن محمد

الخميس، 27 فبراير 2025 07:27 م

يتقدم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 14-13 بالشوط الأول في قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة ثم سموحة ثالثا برصيد 15 نقطة ومن بعده سبورتنج رابعا بنفس الرصيد يليه طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين ، وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل ، شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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