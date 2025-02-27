شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يساند أنيس بوجلبان في المهمة الأولى أمام سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة النادي المصري، على حضور مباراة اليوم أمام سموحة لمؤازرة الفريق والجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، ويخوض المصري مباراة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمىمحمود جاد، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد ، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.