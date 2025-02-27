شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يساند أنيس بوجلبان في المهمة الأولى أمام سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 27 فبراير 2025 05:10 م
حرص مجلس إدارة النادي المصري، على حضور مباراة اليوم أمام سموحة لمؤازرة الفريق والجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، ويخوض المصري مباراة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمىمحمود جاد، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد ، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن.
البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.
ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.
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